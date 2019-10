Vorstandschef in Düsseldorf gesucht : Suche nach neuem Stadtwerke-Chef hakt

Foto: Bretz, Andreas (abr) Udo Brockmeier (r), hier mit Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart, beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf.

Düsseldorf Bislang fanden drei Kandidaten für die Nachfolge von Udo Brockmeier keine Zustimmung.

Die Eigentümer der Stadtwerke haben es bislang nicht geschafft, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den im Sommer 2020 scheidenden Vorstandsvorsitzenden Udo Brockmeier zu finden. Gleich drei Kandidaten fanden im zuständigen Vierer-Ausschuss des Aufsichtsrates keine Mehrheit. Um sich Luft zu verschaffen, wurde in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates am Montag die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass Brockmeier ein Jahr länger im Amt bleibt. Bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 12. Dezember soll es eine Entscheidung geben.

Brockmeier ist als Manager und Mensch hoch angesehen. Als der heute 60-Jährige im Juli 2018 ankündigte, über das Jahr 2020 hinaus keinen neuen Fünf-Jahres-Vertrag anzustreben, bedauerten dies viele – vom Oberbürgermeister bis zum Betriebsratschef. Als Begründung hatte Brockmeier angegeben, dass es seine feste Überzeugung sei, dass eine Verjüngung des Topmanagements ein wesentlicher Faktor zur Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung sei. Nicht nur angesichts der offensichtlichen Probleme, einen geeigneten Nachfolger zu finden, hält dies heute mancher Beobachter für zu bescheiden. Denn der Maschinenbau-Ingenieur ist gerade durch sein ausgeprägtes Verständnis für strategische Fragen jemand, der Herausforderungen richtig anzupacken versteht.

Die Stadtwerke gehören dem Konzern EnBW (55 Prozent), der Stadt Düsseldorf (25 Prozent) und der GEW Köln (20 Prozent). Die Suche nach einem neuen Vorstandschef hat ein Headhunter übernommen. Die Kandidaten kamen bei den Eigentümern jedoch unterschiedlich an. So soll ein Favorit von EnBW bei Oberbürgermeister Thomas Geisel auf Ablehnung gestoßen sein, in zwei weiteren Fällen war es anders herum.