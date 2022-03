Dreharbeiten in Düsseldorf : „Filmemachen ist kollektives Arbeiten“

Anfang Februar fanden die Dreharbeiten mit Regisseurin Su-Jin Song (2.v.r.) auf einem Düsseldorfer Parkhaus statt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Produzentin und Regisseurin Su-Jin Song erzählt vom Filmedrehen während der Pandemie – und wie wichtig ein gutes Team und lokale Netzwerke dafür sind.

Hinter Su-Jin Song liegen gerade einige Drehtage. Die Düsseldorferin arbeitet als Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin und hat Anfang Februar die Dreharbeiten für ihren Kurzfilm mit dem Arbeitstitel „Insomnia“ abgeschlossen. „Wenn alles gut läuft, ist der Film im Herbst fertig und wird zunächst einmal auf Filmfestivals laufen“, erzählt Song.

Dabei gab es einige Schwierigkeiten auf dem bisherigen Weg, allen voran die unsichere Corona-Situation. „Die Planung war dadurch sehr schwierig“, erzählt die Regisseurin. Zeitlich sei man mehrfach zurückgeworfen worden, auch durch eine eigene Corona-Erkrankung, und auch finanziell musste sie tiefer in die Tasche greifen. „Wegen Corona brauchten wir ein Hygiene-Konzept. Nicht nur, dass wir alle immer Maske trugen, es gab regelmäßig Schnelltests, wir haben oft gelüftet und benötigten einen zusätzlichen Aufenthaltsraum, damit nicht zu viele Menschen auf einmal in einem Zimmer waren“, sagt Song. Dennoch sei alles gut gelaufen, alle am Set hätten sich damit arrangiert.

Info Weitere Projekte von Su-Jin Song Produzentin Bei der diesjährigen Berlinale war die Düsseldorferin als Produzentin des Stop-Motion-Animationsfilms „Louis I. König der Schafe“ vertreten. Regisseurin Neben der Postproduktion von „Insomnia“ arbeitet Su-Jin Song an der Entwicklung weiterer Filmprojekte.

Viele der Mitarbeitenden seien von der Internationalen Filmschule Köln (IFS), an der auch Song studiert hat. „Das Team war divers besetzt und ein großer Teil waren Frauen, was mir wichtig ist.“ Dass sie auf ein großes Netzwerk von guten Filmschaffenden zurückgreifen kann, ist für Song von besonderer Bedeutung. „Ich sehe das Filmemachen eher als kollektives Arbeiten. Ein gutes Team ist genauso wichtig, wie eine gute Filmidee.“

Dass Song inzwischen auch als Regisseurin arbeitet, ist eher mit der Zeit entstanden. Nach ihrem Studium in Köln hat sie zunächst als Produzentin für verschiedene Firmen gearbeitet, inzwischen hat sie sich mit Autumn Song Production selbstständig gemacht. „Als Produzentin bin ich dafür zuständig, dass die Filme realisiert werden können, ich kümmere mich also mehr um das Rechtliche, die Finanzierung oder die Postproduktion. Aber ich hatte auch immer viele eigene Filmideen.“ Da bereits beim Schreiben Bilder im Kopf entstehen, lag es nahe, diese selbst zu verfilmen.

Die Düsseldorferin Su-Jin Song hat sich mit ihrer Produktionsfirma Autumn Song Production selbsständig gemacht. Foto: Autum Song Production/Autumn Song Production

In dem Kurzfilm „Insomnia“geht es um einen asiatischen Filmstar. Gezeigt werde ein Ausschnitt aus dem Leben der Schauspielerin – vielmehr um die Nächte, in denen sie von den Erlebnissen eingeholt werde, schlaflos zwischen Wahnsinn und Realität. Dabei geht es auch darum, dass sie unter der permanenten Beobachtung durch Fans und Medien leide. „Sie ist eine einsame Figur, die nicht weiß, mit wem sie kommunizieren soll. Über Social Media ist sie im ständigen Austausch mit ihren Fans, aber eigentlich ist sie allein und hat niemanden mit dem sie wirklich reden kann“, sagt Su-Jin Song. Diese Probleme könne man auch bei vielen Menschen heutzutage finden, auch ohne Star-Sein. Gerade viele junge Frauen hätten ähnliche Empfindungen, von einem perfekten Bild, das sie nach Außen abgeben müssen, ohne ihr wahres Ich dabei finden zu können, so Song.

„Es ist ein metaphorischer Film, vom Sound schon fast auf einer experimentellen Ebene. Wir werden eine hyperrealistische Welt kreieren – und haben in der Postproduktion noch viel Arbeit vor uns.“