Sturmwarnung am Sonntag : Wildpark und Waldschule in Düsseldorf bleiben geschlossen

Wildpark und Waldschule in Düsseldorf bleiben geschlossen

Sturmwarnung am Sonntag

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst sagt für Sonntag einen schwerer Wintersturm voraus. Zu rechnen ist demnach mit gefährlichen Sturmböen von bis zu hundert Stundenkilometern. Die Stadt Düsseldorf reagiert mit ersten Schließungen.

So soll der Wildpark im Grafenberger Wald als Vorsichtsmaßnahme am Sonntag und am Montag vorsorglich geschlossen. Während des Sturms sollte darüber hinaus auf einen Besuch der Wälder, Park- und Friedhofsanlagen verzichtet werden.