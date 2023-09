Heftige Sturmböen Eurowings-Flug von Düsseldorf nach Manchester musste umkehren

Bleibt die Frage, warum der Flieger den ganzen Weg zurück nach Düsseldorf geflogen ist, statt auf einem Ausweichflughafen in der Nähe von Manchester zu landen. Dazu der Eurowings-Sprecher: „Eine Ausweichlandung kam aus operativen Gründen nicht in Betracht: Zum einen, weil nicht absehbar war, wann eine Verbesserung der Windverhältnisse eintreten würde, die in der gesamten Region vorgeherrscht habe. Zum anderen, weil ein Ausweichflughafen die Verfügbarkeit eines kurzfristigen Transports der an- und auch abfliegenden Passagiere am Boden voraussetzen würde.“