Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf : Wälder und Parks sollten vorerst nicht besucht werden - Aquazoo beschädigt

Foto: Gerhard Berger 25 Bilder So wütet Sturm Sabine in Düsseldorf.

Düsseldorf Sturm „Sabine“ ist über Düsseldorf hinweg gezogen. Es kam zu Ausfällen bei der Bahn und im Flugverkehr, Bäume stürzten um, Autos wurden beschädigt. Die meisten Schul- und Kita-Kinder blieben zu Hause. Die Tropenhalle des Aquazoos muss einige Tage geschlossen werden.

Von Christoph Schroeter, Semiha Ünlü und Jörg Janssen

Wie die Stadt am Montagnachmittag mittelte, bleibt der Wildpark wegen der noch immer stürmischen Wetterlage auch am Dienstag geschlossen.

Auch solle während der Sturmböen auf einen Besuch der Wälder, Park- und Friedhofsanlagen verzichtet werden. Der Waldbereich im Schlosspark Benrath bleibt bis Dienstag um 13 Uhr geschlossen.

Sturm „Sabine“ hat auch Spuren am Aquazoo hinterlassen: Eine geschlossene Fensterluke der Tropenhalle wurde von dem Wind aus ihrer Verankerung gerissen und beschädigt. Tiere kamen nicht zu Schaden. Bis die Luke repariert ist, muss die Tropenhalle geschlossen bleiben. Die Arbeiten werden voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Montagmorgen eine erste Bilanz gezogen. Demnach rückten Einsatzkräfte von Sonntagmittag bis Montagmorgen zu bislang 56 Sturmeinsätzen aus. Am Morgen war die Rothenbergstraße in Unterbach noch gesperrt, dort versperren mehrere Bäume die Straße.

Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um lose Dachteile, ungesicherte Baumaterialien auf Baustellen sowie um lose Äste und umgestürzte Bäume. Auf der Deutzer Straße in Eller und der Benderstraße in Gerresheim stürzten Bäume auf geparkte Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen durch Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf keine Menschen zu Schaden. Bis Dienstagabend 18 Uhr besteht für Düsseldorf weiterhin eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunden. Die Feuerwehr ruft die Düsseldorfer daher auf, sich beim Verlassen des Hauses vorsichtig zu verhalten. Es können weiterhin lose Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände herabfallen.

Am Mittag musste die Feuerwehr zu einem Einsatz bei Karstadt am Wehrhahn ausrücken. Von dem seitlich zur Tonhallenstraße hin angebrachten „Karstadt“-Schriftzug hing nur noch der „Stadt“-Teil am Gebäude, die Buchstaben „K“, „A“ und „R“ waren hinabgestürzt. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass auch der restliche Schriftzug nicht mehr fest am Gebäude hing und entfernt werden musste. Während der Arbeiten war die Tonhallenstraße komplett gesperrt, auch die Straßenbahnen mussten eine Umleitung fahren.

Wie von der Stadt bereits am Samstag mitgeteilt, blieben die Schulen am Montag geschlossen. Für Eltern ohne Betreuungsalternative gab es die Zusicherung einer Notbetreuung. „Sie wurde bei uns aber nicht in Anspruch genommen, es kam am morgen kein einziger Schüler“, sagt Axel Kuhn, Leiter des Görres-Gymnasiums in der Innenstadt.

Sicherheitshalber hatten sich drei Kollegen am Montagmorgen in die Schule an der Königsallee begeben, um einzelne dort eintreffende Schüler beaufsichtigen zu können. Dass niemand das Angebot in Anspruch nahm, führt Kuhn auf das „frühzeitige und ausgezeichnete Krisenmanagement“ der Stadt zurück.

„Freitag war bereits klar, dass es zur Schließung kommen kann, Samstag gab es dann die einheitliche Entscheidung der Stadt als verantwortlichem Schulträger. Wir haben dann über die Homepage und die Mailverteiler der Pflegschaften alle Eltern frühzeitig informiert“, sagt Kuhn.

Bei den Kitas blieb es auch dort, wo Notgruppen eingerichtet worden waren, deutlich ruhiger als an anderen Tagen. „Mein Mann, der aktuell in einer anderen Stadt arbeitet, war am Montag in Düsseldorf und konnte auf beide Kinder aufpassen“, sagt Mareile Blendl.

Die Düsseltalerin hat zwei Söhne, einer geht auf das Gymnasium, der andere in eine evangelische Kita. Dass es Notgruppen gibt, findet sie trotzdem gut. „Wäre mein Mann nicht da gewesen, hätte ich das in Anspruch genommen.“ Improvisiert hat auch Marcel Scherrer. Seine Tochter ist Viertklässlerin, sein Sohn geht in eine Awo-Kita. „Die Warnungen kamen ja rechtzeitig. Deswegen habe ich mich fürs Home-Office entschieden.“ Nicht alle Kitas hatten Notgruppen eingerichtet. „Bei uns wurde nachgefragt, ob jemand ganz ohne Betreuungsalternative ist.

Offenbar hat niemand den Finger gehoben, denn auf eine Notgruppe wurde dann verzichtet“, sagt Torben von Spreckelsen, dessen Sohn in eine Einrichtung der Diakonie geht. Da er und seine Frau arbeiten mussten, passte sein Schwager auf den Nachwuchs auf.

„Der ist zufällig zu Besuch in Düsseldorf“, sagt von Spreckelsen. Besser fände der Vater, wenn Notgruppen so angeboten würden, dass sich jeder, der Bedarf hat, beispielsweise in eine für alle offene Liste einträgt. „Oder man bietet wenigstens eine kleine Notgruppe für zwei nicht weit voneinander entfernt liegende Einrichtungen an.“

An den beiden größten Düsseldorfer Hochschulen fand der Studienbetrieb mit kleineren Einschränkungen statt. Zurzeit ist vorlesungsfreie Zeit und damit Klausurzeit. An der Uni Düsseldorf gab es keine generelle Absage der Prüfungen und Klausuren, sagte am Montagmittag ein Sprecher der Uni Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion. Studierende sollten aber bereits am Wochenende ihre E-Mails lesen, um sicherzugehen, dass ihr Prüfer den Termin nicht doch wegen der Wetterlage ausfallen ließ.

„Studierende, die von auswärts einpendeln, müssen uns glaubhaft machen, dass es ihnen nicht möglich war, zur Prüfung zu kommen, zumal der Sturm seit vergangener Woche angekündigt war“, sagt der Uni-Sprecher. Das werde wie an Streik- oder Schneetagen gehandhabt. Die Uni wolle in diesem Fall aber „großzügig“ sein.

Auch an der Hochschule Düsseldorf waren die Auswirkungen von „Sabine“ nur bedingt spürbar. „Die Hochschule ist geöffnet“, schrieb die Hochschule am Montagvormittag auf ihrer Webseite. Auch sie hatte sich gegen eine generelle Absage von Prüfungen entschieden (anders zum Beispiel als die RWTH Aachen). Es können aber aufgrund der Wetterlage zu Einschränkungen des Studienbetriebs kommen. „Sollten für heute angesetzte Prüfungen entfallen, informiert der jeweilige Fachbereich unmittelbar“, so die Hochschule in Derendorf. Studierende sollten daher regelmäßig ihre E-Mails überprüfen. Die Sprechstunden der Studienberatung und des „International Offices“ waren schon am Sonntag abgesagt worden.

Am größten Airport des Landes in Düsseldorf wurden am Sonntag Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In zahlreichen anderen Maschinen etwa nach Lissabon, Amsterdam oder Fuerteventura startete das Boarding nach Angaben des Flughafens aber pünktlich.

An den beiden NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind am Montag insgesamt 165 Flüge storniert worden. In Düsseldorf haben Airlines 120 Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn seien es 23 Starts und 22 Landungen, teilten Sprecher der Flughäfen mit. Vor allem Eurowings hatte Flüge abgesagt. Am Montagvormittag wurde der Flugbetrieb schrittweise wieder aufgenommen. In Düsseldorf blieb aus Sicherheitsgründen auch die Besucherterrasse geschlossen.

Die höchste Windgeschwindigkeit in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht auf Montag auf dem Kahlen Asten (842 Meter) gemessen. Einer Grafik auf Kachelmannwetter.de zufolge war dort eine Orkanböe 137 km/h schnell.

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) war „Sabine“ aber nicht.

Allerdings ließ sie es auf dem Feldberg im Schwarzwald mit Böen von mehr als 170 Kilometer pro Stunde stürmen. Um 7 Uhr am Montagmorgen seien dort 177 km/h registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Auch auf dem Brocken im Harz stürmte es heftig: Dort gab es um 4.00 Uhr Böen mit 171 Kilometer pro Stunde.

