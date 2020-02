Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf : Umgestürzte Bäume und beschädigte Autos

Düsseldorf Sturm „Sabine“ ist am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag über Düsseldorf hinweggezogen. Es kam zu Ausfällen bei der Bahn und im Flugverkehr, Bäume stürzten um, Autos wurden beschädigt. Die Auswirkungen sind auch am Montag noch zu spüren.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat am Montagmorgen eine erste Bilanz gezogen. Demnach rückten Einsatzkräfte von Sonntagmittag bis Montagmorgen zu bislang 56 Sturmeinsätzen aus. Am Morgen war die Rothenbergstraße in Unterbach noch gesperrt, dort versperren mehrere Bäume die Straße.

Bei den meisten Einsätzen handelte es sich um lose Dachteile, ungesicherte Baumaterialien auf Baustellen sowie um lose Äste und umgestürzte Bäume. Auf der Deutzer Straße in Eller und der Benderstraße in Gerresheim stürzten Bäume auf geparkte Autos.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen durch Sturmtief „Sabine“ in Düsseldorf keine Menschen zu Schaden. Bis Dienstagabend 18 Uhr besteht für Düsseldorf weiterhin eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunden. Die Feuerwehr ruft die Düsseldorfer daher auf, sich beim Verlassen des Hauses vorsichtig zu verhalten. Es können weiterhin lose Äste, Dachziegel oder anderen Gegenständen herabfallen.

An den beiden größten Düsseldorfer Hochschulen fand der Studienbetrieb mit kleineren Einschränkungen statt. Zurzeit ist vorlesungsfreie Zeit und damit Klausurzeit. An der Uni Düsseldorf gab es keine generelle Absage der Prüfungen und Klausuren, sagte am Montagmittag ein Sprecher der Uni Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion. Studierende sollten aber bereits am Wochenende ihre E-Mails lesen, um sicherzugehen, dass ihr Prüfer den Termin nicht doch wegen der Wetterlage ausfallen ließ.

„Studierende, die von Auswärts einpendeln, müssen uns glaubhaft machen, dass es ihnen nicht möglich war, zur Prüfung zu kommen, zumal der Sturm seit vergangenen Woche angekündigt war“, sagt der Uni-Sprecher. Das werde wie an Streik- oder Schneetagen gehandhabt. Die Uni wolle in diesem Fall aber „großzügig“ sein.

Auch an der Hochschule Düsseldorf waren die Auswirkungen von „Sabine“ nur bedingt spürbar. „Die Hochschule ist geöffnet“, schrieb die Hochschule am Montagvormittag auf ihrer Webseite. Auch sie hatte sich gegen eine generelle Absage von Prüfungen entschieden (anders zum Beispiel als die RWTH Aachen). Es können aber aufgrund der Wetterlage zu Einschränkungen des Studienbetriebs kommen. „Sollten für heute angesetzte Prüfungen entfallen, informiert der jeweilige Fachbereich unmittelbar“, so die Hochschule in Derendorf. Studierende sollten daher regelmäßig ihre E-Mails überprüfen. Die Sprechstunden der Studienberatung und des „International Offices“ waren schon am Sonntag abgesagt worden.

Am größten Airport des Landes in Düsseldorf wurden am Sonntag Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In zahlreichen anderen Maschinen etwa nach Lissabon, Amsterdam oder Fuerteventura startete das Boarding nach Angaben des Flughafens aber pünktlich.

An den beiden NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind am Montag insgesamt 165 Flüge storniert worden. In Düsseldorf haben Airlines 120 Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn seien es 23 Starts und 22 Landungen, teilten Sprecher der Flughäfen mit. Vor allem Eurowings hatte Flüge abgesagt. Am Montagvormittag wurde der Flugbetrieb schrittweise wieder aufgenommen. In Düsseldorf blieb aus Sicherheitsgründen auch die Besucherterrasse geschlossen.

Die höchste Windgeschwindigkeit in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht auf Montag auf dem Kahlen Asten (842 Meter) gemessen. Einer Grafik auf Kachelmannwetter.de zufolge war dort eine Orkanböe 137 km/h schnell.

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan, wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) war „Sabine“ aber nicht.

Allerdings ließ sie es auf dem Feldberg im Schwarzwald mit Böen von mehr als 170 Kilometer pro Stunde stürmen. Um 7 Uhr am Montagmorgen seien dort 177 km/h registriert worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Auch auf dem Brocken im Harz stürmte es heftig: Dort gab es um 4.00 Uhr Böen mit 171 Kilometer pro Stunde.

