Stürmische Wetter in Düsseldorf : Wildpark bleibt Sonntag geschlossen

Wildschweine in einem Gehege im Wildpark Düsseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Es soll am Wochenende in Düsseldorf zwar nicht so stürmisch werden, wie mit Orkantief „Sabine“, trotzdem bleibt der Wildpark vorsichtshalber geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen der aktuellen Wetterprognose bleibt der Wildpark im Grafenberger Wald am Sonntag vorsorglich geschlossen. Bei stürmischer Wetterlage sollte darüber hinaus auf einen Besuch der Wälder, Park- und Friedhofsanlagen verzichtet werden.

Die neue Waldschule hatte geplant, am Sonntag einen Tag der offenen Tür anzubieten. Der fällt nun aus und wird am 8. März von 10 bis 16 Uhr nachgeholt. Interessierte können dann einen Blick hinter die Kulissen der Waldschule werfen.

(csr)