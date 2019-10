Wohnungsnot : Viele Düsseldorfer Erstsemester müssen an die Uni pendeln

Erstsemester Ole Schlottmann, Nils Nowak und Hendrik Reents (v.l.). Foto: Alina Komorek

Düsseldorf Am 7. Oktober fangen an der Heinrich-Heine-Universität die Vorlesungen an. Viele Studierende suchen nach Semesterbeginn noch nach einer Wohnung. Die meisten müssen pendeln, bis ein Platz im Wohnheim frei wird.

Von Alina Komorek

Auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität ist viel los. Es ist Einführungswoche für diejenigen, die im kommenden Semester neu an der Uni sind. Die Fachschaften laden zu Kennenlernrunden und Kneipentouren ein, bevor in den kommenden Tagen die Vorlesungen beginnen.

Diana Buchtal fängt mit dem Zweifachstudium Modernes Japan und Politikwissenschaften an. Sie kommt eigentlich aus Wiesbaden und hat das Glück, zu Beginn des Semesters bei Verwandten wohnen zu können. „Meine Tante lebt in Schwerte und ich kann eine Zeit lang im Zimmer meines Cousins schlafen“, sagt die 20-Jährige. Sie steht auf der Warteliste für einen Platz im Wohnheim. Im Laufe des Semesters will sie sich um ein WG-Zimmer bemühen. „Ich war auch schon bei mehreren Castings, aber die Bedingungen der Mitbewohner und die Kosten für Möbel und Kaution sind oft sehr hoch“, sagt Buchtal. In den kommenden Wochen wird sie zur Uni pendeln, für eine Strecke braucht sie anderthalb Stunden.

Die HHU ist eine Pendleruniversität. „Knapp 80 Prozent unserer Studierenden stammen aus NRW, viele von ihnen pendeln täglich nach Düsseldorf“, sagt Achim Zolke, Pressesprecher der Heinrich-Heine-Universität. Das bestätigen die Studierenden im ersten Semester, einige von ihnen brauchen mehr als eine Stunde pro Strecke.

Viele Studierende, die wenig Geld zur Verfügung haben, bleiben im Elternhaus wohnen. Manche Fächer sind schon ohne Mietkosten teuer. Laura Grünkewitz fängt jetzt mit dem Medizinstudium an. „Finanziell ist es für mich sinnvoll, zu Hause wohnen zu bleiben“, sagt die 19-Jährige. „Allein für die ersten Bücher habe ich über 400 Euro bezahlt.“ Sie pendelt von Erkrath zur Uni und braucht etwa 30 Minuten.