Vollversammlung : Studierende wollen eine klimaneutrale Uni

Rund 100 Studiernede nahmen an der Vollversammlung teil und nutzten ihr Stimmrecht. Foto: Trinks

Düsseldorf Die Vollversammlung beschloss Klimaschutz-Forderungen. Sie wollen unter anderem einen CO2-Bericht.

Studentische Vollversammlung können eine langwierige Angelegenheit sein. Protokollführer und Versammlungsleiter müssen gewählt, Tagespunkte und Regularien geklärt werden. Mitunter kann dabei bis zur Abstimmung schon einiges an Zeit verstreichen. Dabei bedarf gerade jenes Thema, welches die Studierenden der Heinrich-Heine-Universität gestern diskutierten, besonders schneller Entscheidungen. „Kein Thema ist derzeit so präsent wie der Klimawandel. Und bei keinem Thema ist es so notwendig, das jetzt gehandelt wird“, sagt eine der Organisatorinnen, Anastasia Fadeeva. Umso wichtiger seien Veranstaltungen wie die gestrige Vollversammlung, findet die Biologie-Studentin. „Weil es zu einer ganz besonderen Art der Meinungsbildung zwischen den Studierenden kommt, wie es sie so schon lange nicht mehr an der Universität gab.“

Circa 100 Studierende folgten dem Aufruf zur gestrigen Versammlung, zu dem die universitäre Fridays-for-Future-Gruppe geladen hatte. Ziel der Abstimmung war es, dass sich die Studenten auf ein inhaltliches Paket mit Forderungen an die Verwaltungen von Universität und Landeshauptstadt einigten, welches beide zu mehr Klimaschutz verpflichten sollte. „Fridays-for-Future wird ja vor allem als Schülerbewegung wahrgenommen. Dabei gibt es diese mittlerweile in allen Teilen der Gesellschaft“, erklärt Fadeeva. Natürlich könnten dabei keine rechtsverbindlichen Entscheidungen für die Studierendenschaft getroffen werden. „Dafür hoffen wir, einen Appell an die Universität richten zu können.“ Mit dabei waren auch Düsseldorfer Professoren und Wissenschaftler, die sich als „Scientists-for-Future“ ebenfalls aktiv für den Klimaschutz einsetzen und in ihren Vorträgen die aktuellen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen zum Thema beleuchteten.