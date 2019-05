Besonderes Forschungsgebiet : Studierende entwickeln App, die die Stadt zum Sprechen bringt

Laura Imhoff, Freya Funk und Sabrina Gutt (vorne v. l.) haben die App entwickelt. Dahinter die Dozenten Christian auf der Lake und Kristin Kuck. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Wer am Thema Sprache interessiert ist, kann bei zwölf Führungen Düsseldorf neu entdecken. Germanisten haben für das Projekt viele Monate recherchiert. Darum lohnen sich die Rundgänge.

Eine ordentliche Stadtführung kommt in Düsseldorf nicht ohne einen Halt an der Bolkerstraße 53 aus. Schließlich befindet sich dort das Geburtshaus von Heinrich Heine. Doch auch abseits seiner historischen Bedeutung stellt das Haus stellvertretend ein sichtbares Zeichen für noch viel mehr Aspekte dar, die die Landeshauptstadt ausmachen. Das jedenfalls haben Germanistik-Studenten der Heinrich-Heine-Universität herausgefunden. „Die Plakette ist nur ein Zeichen, das dem Gebäude als Geburtshaus Gewicht verleiht“, sagt Sabrina Gutt. Das Literaturcafé im Inneren gebe Hinweise auf die Bedeutung des Deutschen als Literatursprache. Dazu komme noch der mehrsprachig gewandte Heine als Symbol für die Mehrsprachigkeit Düsseldorfs. Es sind solche Zeichen, die zwar viel an Informationen über die Landeshauptstadt offenbaren, aber nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Genau dafür haben die 32 Studenten um Sabrina Gutt (25), Freya Funk (24) und Laura Imhoff (28) nun eine App entwickelt, die derartige Informationen handlich und kompakt wiedergibt.

„Linguistic Landscapes“ heißt das Forschungsgebiet, in dem sich die Studentengruppe um die Dozenten Kersten Roth, Kristin Kuck und Christian auf der Lake ein Semester lang umsahen. „Die Theorie dahinter besagt, dass sprachliche Zeichen einen erheblichen Beitrag zur Identitätsstiftung an bestimmten Orten leisten“, meint auf der Lake. Diese Zeichen können einem überall in der Stadt begegnen – ob Graffiti an der Hauswand, ein öffentlich ausgestelltes Kunstwerk, ein politischer Aufkleber am Laternenmast, der doppeldeutige Name einer Altstadt-Bar. „Die Stadt spricht ständig mit dir, wenn du durch Düsseldorf läufst“, sagt Kuck. Die App greift jene Orte auf und verbindet sie mit weiteren Zeichen zu einer kulturwissenschaftlich übergreifenden Stadtführung. „Uns geht es darum, die Sprachen Düsseldorfs zu präsentieren. Damit ist nicht nur Mehrsprachigkeit im Sinne von Nationalsprachen gemeint, sondern es geht auch um die sprachlichen Zeichen der Gesellschaft, Kunst oder Architektur, die sich überall verbergen“, ergänzt Koordinatorin Gutt.

Info Diskurse in die Gesellschaft tragen Angebot Die „StadtsprachenApp“ ist kostenlos und verfügbar für Android und iOS. Bürgeruniversität Gefördert wurde das Projekt im Rahmen der Bürgeruniversität, die sich für einen Austausch der Universität mit den Bürgern einsetzt und wissenschaftliche Diskurse in die Gesellschaft tragen möchte.