Weihnachten in Düsseldorf Studierende sammeln Geschenke für geflüchtete Kinder

Wegen eines früheren Kontakts zum Verein „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ sei ihm die Idee zur Benefizaktion gekommen, erklärt Jan-Philipp Koch aus dem Fachschaftsrat. Die Aktion an der HHU findet in Kooperation mit dem Verein statt, der Geflüchtete in der Landeshauptstadt unterstützt. Bis zum 15. Dezember können die Päckchen an der Heinrich-Heine-Universität am Infopoint oder in der Campus-Buchhandlung Lehmanns Media abgegeben werden. Ersterer ist von 9 bis 15 Uhr, die Buchhandlung von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die gesammelten Geschenke sollen anschließend an „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ übergeben und von dort aus an die Kinder weiterverteilt werden.