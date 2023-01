Aktuelle Studie Kaum einer träumt von Düsseldorf als Wohnort

Tröstlich ist in diesem Zusammenhang wohl, dass in der Realität – zu der beispielsweise auch die Frage nach einem geeigneten Arbeitsplatz gehört – dann doch viele Menschen Düsseldorf den Vorzug geben. So gehört die Stadt zu denen mit dem dynamischsten Wachstum in Deutschland. Bis zum Jahr 2035 soll die Einwohnerzahl Prognosen zufolge auf mehr als 700.000 anwachsen.