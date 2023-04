Umfrage zur Nachhaltigkeit Fast die Hälfte der befragten Düsseldorfer nutzt nie den ÖPNV

Mobilität Spannend zu betrachten sind die Umfrageergebnisse vor allem hinsichtlich der Nutzung des ÖPNV. Deutschlandweit gaben zwei Drittel an, dass sie das Mobilitätsangebot nie nutzen – in Düsseldorf waren es 45 Prozent, die nie den ÖPNV nutzen. Zum Vergleich: In Berlin gaben gerade einmal 28,9 Prozent an, nie mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Im Vergleich mit kleineren Städten oder dem ländlichen Bereich schneiden die Großstädte aber erwartungsgemäß gut ab. Außerdem wurde festgestellt, dass eher jüngere Menschen das Angebot nutzen.