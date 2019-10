Kolumne Verkehr in Düsseldorf : Die langsamste Stadt im ganzen Land

Meinung Düsseldorf Eine Studie belegt: Düsseldorfs Autofahrer fahren im Schnitt höchstens 35,6 km/h. Logistik-Unternehmen wollen die Stadt schneller machen.

Dass es im Ergebnis ein wenig süffisant heißt, im Düsseldorfer Straßenverkehr spiegele sich die „sprichwörtliche rheinische Gemütlichkeit“ wider, klingt in den Ohren derer, die hier tagtäglich – und nicht erst seit der Umweltspur – im Stau stehen, wie bitterböser Hohn. Dabei ist es anderswo auch nicht viel besser: In Köln, Stuttgart und Hamburg geht die Tachonadel gerade mal auf 38. Und in der Rushhour kommt man auch in Berlin und Frankfurt (am Main) nicht über Tempo 17. Flottes Durchkommen mit 41 km/h ist der Studie zufolge bloß in Bremen und in Dresden möglich.