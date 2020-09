Umfrage unter 1150 Düsseldorfern offenbart : Düsseldorfer handeln oft nicht umweltfreundlich

Düsseldorf Der Wille ist da, auch die Einsicht, doch bei der Umsetzung hakt es dann. So fährt etwa nur jeder Zweite Rad. Das ist das ernüchternde Ergebnis einer Studie der FOM Hochschule.

In den Interviews fanden die Studierenden unter wissenschaftlicher Leitung von Professor Oliver Gansser heraus, dass es einen Widerspruch zwischen der Denkweise und der tatsächlichen Lebensführung gibt. So fährt aktuell nur jeder Zweite verstärkt mit dem Rad oder geht zu Fuß, obwohl 87 Prozent überzeugt sind, dass dies dem Umweltschutz zugutekäme.

Die Auswertung der FOM Umfrage ergab zudem, dass sich elf Prozent der befragten Düsseldorfer vegetarisch und drei Prozent vegan ernähren. Dennoch liegt der großen Mehrheit (96 Prozent), also auch den „Fleischessern“, das Wohl von Tieren am Herzen. 91 Prozent der Befragten sind sogar bereit, mehr für nachhaltige Ernährung zu bezahlen. Außerdem hat sich in der Umfrage der Glaube, dass vegane Ernährung teuer ist, in Düsseldorf nicht bestätigt: Während Veganer rund 254 Euro monatlich für Lebensmittel ausgeben, zahlen Vegetarier im Schnitt 259 Euro und die Esser, bei denen auch Fleisch auf den Tisch kommt, sogar rund 280 Euro.