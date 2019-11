Testlauf für Olympia 2032 : Studenten-Olympiade soll nach Düsseldorf

Die Eröffnungsfeier der Universiade 2015 in Südkorea. Foto: dpa/Str

Düsseldorf Der Deutsche Hochschulsportverband will die Weltsportspiele der Studierenden in der Metropole Rhein und Ruhr ausrichten. In Düsseldorf könnten die Eröffnungsfeier und auch einige Wettkämpfe stattfinden.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Der Traum von olympischem Flair in Düsseldorf soll wahr werden: Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) will sich mit der Region Rhein-Ruhr für die Weltsportspiele der Studierenden 2025 bewerben. Erste Pläne sehen für Düsseldorf eine besondere Rolle vor: So könnte die Eröffnung in der Merkur-Arena gefeiert, mehrere Wettkämpfe im ISS-Dome ausgerichtet werden. Auch ein olympisches Dorf und eine Unterbringung der Sportler in Hotels sind Teil der Überlegungen, wie der ADH auf RP-Anfrage mitteilt.

„Nordrhein-Westfalen mit seiner hohen Dichte an Hochschulen, der immer noch lebendigen Erinnerung an die Universiade 1989 in Duisburg und einer großen Sportbegeisterung bietet als Austragungsort beste Voraussetzungen für die Austragung“, so der Dachverband der Hochschulsporteinrichtungen in Deutschland,. Das Großereignis habe „das Potential, die Wissenschaftsstandorte erheblich zu stärken.“ Neben Düsseldorf könnten Wettkämpfe und Unterbringungen von Sportlern auch in Städten wie Essen und Duisburg stattfinden. Mit allen Kommunen und anderen Akteuren müssten dazu noch Gespräche geführt werden.

Die Chancen für die ersten Spiele in Deutschland seit 1989 stehen gut: Ernsthafte Gegenbewerber gibt es nicht, doch einige Fragen, vor allem die Finanzierung, müssen noch geklärt werden, bevor der Internationale Hochschulsportverband FISU grünes Licht geben könnte. Neue Sportstätten sollen zwar nicht gebaut, aber einige ertüchtigt werden. Die Gesamtkosten für das Ausrichten des zweitgrößten Multisport-Events nach den Olympischen Sommer-Spielen werden mit 163 Millionen Euro beziffert. Und die sollen aus öffentlicher Hand finanziert werden: „Eine besondere Herausforderung ist es, die zahlreichen Partner der öffentlichen Hand zu überzeugen und die notwendigen Entscheidungsprozesse zu begleiten.“

Für die kommende Woche ist dazu ein Treffen des Landes NRW mit Kommunen wie Düsseldorf geplant. NRW bereitet zurzeit eine Bewerbung um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 vor und will als eine Art Testlauf in den kommenden Jahren mehrere Sport-Events wie die Basketball-EM 2021 und eben die Universiade 2025 ausrichten. „Die Universiade ist eine der größten Sportgroßveranstaltungen, die im zweijährigen Rhythmus in der Welt ausgetragen wird. Gut zehntausend Studentinnen und Studenten treffen sich zu diesem Ereignis und natürlich ist dies grundsätzlich eine Veranstaltung, die gut zum Sportland Nr. 1 und zur Hochschullandschaft Nordrhein-Westfalens passen würde“, teilt die Staatskanzlei NRW mit. Bei der Stadt Düsseldorf sieht man mit den Plänen „die beständige und hervorragende Arbeit bestätigt, die seit Jahren in Sachen Ausrichtung von Sport-Großveranstaltungen in Düsseldorf geleistet wird.“