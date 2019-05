Programm an der Heinrich-Heine-Uniiversiät Düsseldorf : Studenten organisieren Ringvorlesung zur EU

Düsseldorf Unter dem Motto „EUre Stimme zählt“ referierten Heine-Dozenten zur Zukunft Europas. Studenten haben die Ringvorlesung zur EU organisiert.

2014 lag die Wahlbeteiligung bei der Europa-Wahl in Deutschland laut der Bundeszentrale für politische Bildung bei 47,9%, während es zur Bundestagswahl 2017 noch 76,2% der Wahlberechtigten zur Urne zog. „Die Grundidee war deshalb, mit der Aktion auch ein bisschen zum Wählen auffordern zu wollen. Gerade jetzt ist es uns wichtig, dass Europa erhalten bleibt. Denn Lösungen für große Probleme wie die Umweltverschmutzung können nur in einer übergreifenden Zusammenarbeit effizient sein“, sagt Dalibot.

Den Studenten ist zudem bewusst, dass ein gemeinschaftliches Europa in der heutigen Form das Ergebnis eines langen und schwierigen Prozesses war. „Uns ist klar, dass wir das nicht einfach als so gegeben sehen dürfen. Schließlich sind allein in unserer Fachschaft vier oder fünf Nationalitäten vertreten. Um so einen Austausch zwischen den Ländern zu erhalten, müssen wir besonders in Krisenzeiten etwas aktiv für den Erhalt tun. “ Aus diesem Grund stellten die Fachschaften Sozialwissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität in den vergangenen Wochen eine Ringvorlesung auf die Beine.