Student an der Heine-Uni in Düsseldorf „Ich möchte endlich barrierefrei studieren“

Doch nicht alles kann man im Sinne der Barrierefreiheit mal eben verändern – etwa das Wellenpflaster auf dem Campus in Bilk. „Ich spüre in meinem jetzigen Rollstuhl jeden Huggel, das geht direkt in meine Wirbelsäule und schmerzt“, sagt Mirkan. Oft müsse er sich nicht nur fragen, wie er es rechtzeitig zur nächsten Vorlesung schafft, sondern auch, wie ihm das möglichst schmerzfrei gelingt.