Kunst in Düsseldorf „Strukturwelten“ in Vino‘s Weinbar am Carlsplatz

Die im Juli vergangenen Jahres von Alexandros Manakos, Lars Lünenstraß und Daniel Titus Grimm gegründete Weinbar in der Nähe des Carlsplatzes bietet regionalen Künstlern in ihren atmosphärenreichen Räumlichkeiten mit historischem Gewölbekeller eine Plattform zur Ausstellung ihrer Kunstwerke. Über einen QR-Code neben den Bildern erhalten Interessierte Informationen zu diesen sowie Kontaktdaten der Künstler. „Ich freue mich wirklich sehr über die Möglichkeit, in einer so tollen Location meine Bilder präsentieren zu dürfen“, sagt Annette Dyba.