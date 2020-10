Kostenpflichtiger Inhalt: Bauen in Düsseldorf : Streit um Umweltzentrum auf dem Kirchplatz

So sehen die Architekten das Projekt: links das Umweltzentrum, in der Mitte der tiefergelegte Platz, rechts die Kirche St. Peter. Foto: Marmelwerkstatt

Unterbilk Die Politiker in der Bezirksvertretung 3 haben den Standort in Unterbilk abgelehnt. Die Architekten vom Büro Marmelwerkstatt können das nicht nachvollziehen und halten an dem Bauprojekt fest.