Verkehr in Düsseldorf Streit um Radfahren in Einbahnstraße

Man kann inzwischen ja nun wirklich nicht sagen, dass Düsseldorf nichts für Fahrradfahrer macht. Überall in der Stadt entstehen neue Radwege, auch Fahrradstraßen sind im Kommen, und die Bezirksvertretungen bemühen sich zusehends, Einbahnstraßen für Radfahrer auch in Gegenrichtung zu öffnen. Das wollten die Politiker auch für die Geibelstraße zwischen Grafenberger Allee und Graf-Recke-Straße erreichen und beauftragten die Verwaltung, eine entsprechende Planung auszuarbeiten. Das „Falschfahren“ wird in der Geibelstraße ohnehin schon über weite Strecken praktiziert, jetzt sollte es aber eben auch offiziell und ordnungsgemäß geschehen.