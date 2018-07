Streit um Namen der Merkur Spielarena in Düsseldorf

So wie in dieser Fotomontage unserer Redaktion könnte die Arena bald aussehen. Die FDP findet das unmöglich. Foto: FOTO: Wikipedia/Johann H. Addicks

Düsseldorf Die Vergabe der Namensrechte für die Arena an die Gauselmann-Gruppe hat ein Nachspiel. Die FDP will einen Antrag im Stadtrat stellen und fordert eine Rückabwicklung. „Das passt nicht zu Düsseldorf“, sagt Fraktionschef Neuenhaus.

Düsseldorf hat mit der Gauselmann-Gruppe (13.000 Mitarbeiter, drei Milliarden Euro Umsatz) ein lukratives Geschäft abgeschlossen. Der Name „Merkur Spielarena“ auf der Arena soll jährlich 3,75 Millionen Euro bringen. Im Stadtrat wird es aber nach der Sommerpause eine Diskussion um die Frage geben, ob Werbung für Spielotheken zu Düsseldorf passt. Die wichtigsten Punkte:

Die Kritik Die Stadt ist mitten im Schließungsverfahren von Spielhallen, rund 30 von 90 werden dicht gemacht. Ursache ist der neue Glücksspielstaatsvertrag. Die FDP, Teil der Ampelkooperation mit SPD und Grünen, ist schon wegen dieses Zielkonflikts gegen den Vertrag mit der Gauselmann-Gruppe. „Die Firma will Seriosität kaufen“, sagt FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus. Der Name sei aber „billig und passe nicht zu einer der Visitenkarten der Stadt“.

Den Politikern im Aufsichtsrat von Düsseldorf Congress Sport & Events (DCSE), die dem Deal zugestimmt haben, macht er keinen Vorwurf. Diese seien dem Wohl des Unternehmens verpflichtet und hätten keine Zeit gehabt, abzuwägen. Neuenhaus kritisiert, dass die Stadtspitze die Sondersitzung einen Tag nach der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause angesetzt habe. „Am Rande der Ratssitzung hätte man alle Fraktionschefs und die Bürgermeister befragen können“, moniert der Liberale. Wieder einmal sei in einer wichtigen Frage versäumt worden, früh und breit zu informieren. Die FDP will das Thema in den Stadtrat bringen und fragen, ob und wie man das Geschäft rückabwickeln kann. Neuenhaus wirft OB Thomas Geisel erneut vor, nicht das richtige Gefühl für Düsseldorf zu haben. „Diesen Namen findet keiner gut. Er passt nicht.“