Umstrittenes Denkmal in Düsseldorf : Politik will Kranzniederlegung in Golzheim stoppen

Das Ampel-Bündnis wünscht, dass das Torschloss des Kriegerdenkmals am Reeser Platz ausgetauscht wird.

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP will unterbinden, dass eine Gruppe von Soldatenfreunden Kränze am Kriegerdenkmal am Reeser Platz niederlegt. Die Politiker möchten, dass die Stadt das Schloss austauschen lässt.

Das in der NS-Zeit entstandene Denkmal in Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg gestorbenen Soldaten des 39. Füsilierregiments ist seit langem ein politischer Streitpunkt. In den 1980er Jahren hatten Rechtsradikale den Reeser Platz für Aufmärsche genutzt. Ein Freundeskreis aus Hinterbliebenen und ehemaligen Soldaten legt in jedem Jahr zum Volkstrauertag in der Gruft des Denkmals einen Kranz in Gedenken an die Gefallenen aus dem in Düsseldorf stationerten Regiments nieder.