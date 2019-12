Jugendamt warnt vor unzulässigen Gebühren : Wo manche Tageseltern zu viel kassieren

Düsseldorf Eltern müssen immer tiefer in die Tasche greifen, für Verpflegung, aber auch für Extra-Kosten, die laut Jugendamt gar nicht verlangt werden dürfen.

Die Freude über den lang ersehnten Betreuungsplatz für den Sohn (1) hielt nicht lange: Denn als Sandra F.* sah, was in der von Holger Jahn betriebenen Großtagespflege an der Pariser Straße für die Kleinen zum Essen auf den Tisch kam und mit ihm darüber sprach, sei das Gespräch „eskaliert”: „Ich fragte ihn, was er denn mit den 150 Euro mache, die ich für die Verpflegung meines Sohnes monatlich zahlen sollte.“ An den Eingewöhnungstagen vor Ort habe sie nur die sehr günstigen Produkte eines bekannten Discounters gesehen, so gut wie kein Obst und Gemüse oder Vollkornprodukte. Ihre Sorge, dass ihr Sohn nicht gesund und ausgewogen ernährt werde, sei für sie von mal zu mal größer geworden. Sehr großzügig überschlagen habe sie zudem für solch eine Verpflegung gerade einmal 1,50 Euro an Kosten pro Tag errechnet. Das habe sie dem Tagesvater dann auch mitgeteilt, woraufhin dieser regelrecht aus der Haut gefahren sei: „Er sagte: ,Wissen Sie eigentlich, was ein Tagesvater verdien? Von irgendetwas muss ich auch leben, und ich bezahle meine Mitarbeiter gut.“ Dann habe er ihr den Vertrag gekündigt, weil man nicht zusammen passe.