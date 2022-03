Immobilien in Düsseldorf : Streit um Kneipe „En de Ehd“ geht weiter

Düsseldorf Explorer-Chef Rüdiger Berger unterstützt den Bürgerverein Volmerswerth bei Kampf um einen Erhalt. Die Mitglieder hoffen jetzt auf die volle Unterstützung der Bezirksvertretung 3.

Der Bürger- und Heimatverein Volmerswerth kämpft um den Erhalt der Gaststätte En De Ehd – weil sie die einzige Kneipe im Stadtteil ist, der einzige Treffpunkt, weil sie mehr als 170 Jahre alt ist, und weil die Mitglieder die Immobilie gerne als Begnungsstätte für den Stadtteil ausbauen würden. Eigentümer des Objekts ist die Stadt, und die hat sich von einem Gutachter bei einer Umnutzung Investitionskosten in Höhe von 3,7 Millionen errechnen lassen. Die Mitglieder des Bürgervereins zweifeln die Summe an, fürchten, dass En de Ehd abgerissen werden und teurem Wohnraum Platz machen soll. Und daher lassen sie nicht locker und kämpfen weiter.

Aktuell herrscht Stillstand. Mit Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke als Vermittlerin soll ein Gespräch mit Planungsdezernentin Cornelia Zuschke arrangiert werden, sagt der 2. Vorsitzende Bernd Pohl, der darüber hinaus auf ein Signal der Bezirksvertretung 3 hofft: einen überfraktionellen Beschluss, dass En de Ehd kurzfristig unter Schutz gestellt und langfristig erhalten werden soll. Pohl bleibt dennoch skeptisch, was die Absichten der Stadt betrifft. „Ich wollte an dem Haus ein 40 mal 60 Zentimeter kleines Schild anbringen, das auf die Historie des Gebäudes hinweist. Das hat die Stadt mir untersagt“, erzählt er.

Der Bürger- und Heimatverein erhält jetzt prominente Unterstützung. Rüdiger Berger, Geschäftsführer von Explorer Fernreisen und selbst an der Volmerswerther Straße wohnhaft, hat sich in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stephan Keller gewandt. „Seit 1849 besteht dieses Lokal und noch älter ist die Immobilie. Die Gaststätte ist Anlaufpunkt für die Brauchtumsvereine, für die Menschen dieses Stadtteils, und sie ist ein Teil der Seele dieses Stadtteils sowie für die Stadtteile Flehe und Hamm. Es ist kaum vorstellbar, dass Sie als oberster Vertreter der Stadt und der Stadtrat in Teilen dem Abriss einer derartigen Institution zustimmen. Hat Denkmalschutz in dieser Stadt überhaupt keinen Stellenwert mehr?“, fragt Berger provokativ.