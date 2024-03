Juristische Schritte angekündigt Streit um Honorare für Lehrärzte der Uniklinik Düsseldorf

Der Frust sitzt bei Lehrärzten der Düsseldorfer Uniklinik tief: In vielen sogenannten Lehrarztpraxen, in denen Medizin-Studenten die praktische Arbeit vor Ort kennenlernen sollen, wartet man noch auf die Aufwandsentschädigung für diese Arbeit. Als „unfassbar“ und „wirklich unerhört“ bezeichnen einige niedergelassene Ärzte diesen Vorgang gegenüber unserer Redaktion. Auf Zahlungsaufforderungen reagiere die Uniklinik nicht. Bei den Streitfällen geht es nach Angaben der Ärzte um Beträge in bis zu vierstelliger Höhe. „Bei uns in der Praxis lernen die Studenten doch die so wichtige Arbeit vor Ort kennen, damit gefährdet die Uniklinik diese Zusammenarbeit.“ Einige Ärzte kündigen rechtliche Schritte gegen die Uniklinik an – und dass sie „schweren Herzens“ die Zusammenarbeit mit der Uniklinik kündigen wollen. „Offenbar hält die Uniklinik die Praxisausbildung der Studenten vor Ort nicht für wichtig“, so ein Mediziner.