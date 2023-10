Prozess in Düsseldorf Streit um Modeschule spitzt sich vor Gericht zu

Was wurde bei einem Info-Abend und einem Aufnahmegespräch am Düsseldorfer Fashion Design Institut (FDI) vor mehr als vier Jahren gesagt? Das ist auch nach der Vernehmung des letzten Zeugen am Landgericht Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf weiter unklar. Eine Ex-Schülerin fordert in dem Zivilprozess ihre Schulgebühren (mehr als 11.000 Euro) vom Schulträger, der Dreamcast Evolution Ltd., zurück und macht Schadenersatz geltend: Sie sei davon ausgegangen, mit ihrem Diplom an der privaten Modeschule auch direkt einen Bachelor-Titel (sogar ohne Abitur) zu erwerben. Kostenpflichtiger Inhalt Über Medienberichte habe sie dann aber erfahren müssen, dass das FDI keine Zulassung dafür hat, Hochschulabschlüsse auszustellen.