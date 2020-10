Bürgermonitor in Düsseldorf : Die Baumscheibe, der Feldahorn und die Straßenlaterne

Bürgermonitor in Düsseldorf

Hinten die neue Baumscheibe, vorne die alte mit dem wilden Busch, die zu nahe an der Laterne liegt Foto: privat

(arc) Anwohner der Hülsmeyerstraße wundern sich über eine neue Baumscheibe, obwohl es zwei Meter weiter bereits eine gibt. Dort stünde ein Baum aber der Straßenbeleuchtung im Weg, sagt das Gartenamt.

Ein Schildbürgerstreich? Oder hat alles doch einen einleuchtenden Grund? Jedenfalls plant die Stadt, in Ludenberg vor den Häusern Hülsmeyerstraße 25 und 27 zwei neue Bäume zu pflanzen. Dafür wurden entsprechend zwei Baumscheiben angelegt, wodurch jedoch künftig zwei Parkplätze entfallen. Der ist in den Wohnvierteln entlang der Bergischen Landstraße ohnehin rar gesät. Aber gut, gegen eine bisschen mehr Grün hat ja eigentlich niemand etwas. Dass die Anwohner wegen dieser Maßnahme dennoch ziemlich verärgert sind, hat einen anderen Grund: Warum baut die Stadt eine neue Baumscheibe, wenn sich im Abstand von nicht einmal zwei Metern bereits eine befindet? Dort wächst fröhlich ein wilder Busch, den man aber doch einfach hätte entfernen können, um dort ein neues Bäumchen in die Erde zu setzen. Hat man das bei der Planung denn nicht berücksichtig? Haben die Bauarbeiter das vielleicht gar nicht bemerkt, fragen sich die betroffenen Anwohner.