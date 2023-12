Natur in Düsseldorf Politiker beharren nach Rodung auf Ersatzpflanzungen

Die Skepsis war dennoch auch in der Bezirksvertretung 7 groß. Insbesondere der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ingolf Rayermann von der CDU zweifelt daran, dass wirklich alle Bäume marode gewesen seien. Dass die Anwohner durch namentlich nicht unterzeichnete Schreiben in ihren Briefkästen kurz vor dem Wochenende von den neuen Eigentümern des Grundstücks über die dann am Montag begonnenen Rodungen informiert worden seien, findet er schon mal recht merkwürdig. In den Briefen sei zudem die Rede davon gewesen, „dass lediglich ein Teil des Baumbestands marode ist. Abgeholzt wurden jedoch sämtliche Bäume. Eine Inaugenscheinnahme offenbarte dann auch zahlreiche nicht mit Wurzel- oder Stammfäule betroffene Stümpfe auf ebenem Grund. Hier wurde demnach deutlich mehr als erforderlich gerodet“, so Rayermann.