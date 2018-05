Düsseldorf: Streit um Asyl-Amt in Düsseldorf

Düsseldorf Ex-Mitarbeiter sollen über "desaströse" Verhältnisse beim BAMF berichten.

Frühere Mitarbeiter der Düsseldorfer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sollen über ein desaströses Klima klagen. Das berichtet die Zeitung "Express" in ihrer Samstagsausgabe. Die Hälfte der Entscheidungen über Asylanträge würden von der Abteilung Qualitätssicherung der Behörde in Nürnberg beanstandet, berichtet das Blatt unter Berufung auf ehemalige Mitarbeiter der Düsseldorfer Außenstelle. Die Rede ist von "vergiftetem Klima", "höchster Arbeitsbelastung", "Entscheidungs- und Zahlendruck" von übergeordneten Stellen sowie gegenseitigen Denunziationen und "Dienstaufsichtsbeschwerden". Die Rede ist auch von zu kurzfristiger Schulung der Mitarbeiter. Beim BAMF in Nürnberg oder beim ebenfalls zuständigen Innenministerium war am gestrigen Sonntag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.