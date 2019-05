Streit um Arena-Vertrag in Düsseldorf : Aufsichtsräte wollen den Fortuna-Deal sehen

Düsseldorf Der Vertrag zwischen der Stadttochter D.Live und Fortuna Düsseldorf steht noch nicht. Zur Sondersitzung, die Aufsichtsräte von D.Live einforderten, ist es bislang nicht gekommen. Die Politiker wollen sich das nicht gefallen lassen.

Die Vorgeschichte: Fortuna zahlt aktuell 1,3 Millionen Euro Miete in der Saison für die Arena. Die Betriebskosten von rund einer Million Euro sind dadurch bereits gedeckt. Eine komfortable Situation, wenn man bedenkt, dass der Drittligist KFC Uerdingen für sein Gastspiel in Düsseldorf in der kommenden Saison 1,6 Millionen Euro zu zahlen hat. Fortuna ist jedoch an den Vermarktungsmöglichkeiten der Arena an Spieltagen nicht optimal beteiligt. Im geplanten Dreijahresvertrag soll dies geändert werden: Fortuna erhält alle Vermarktungsmöglichkeiten, tritt einen Teil aber wieder an D.Live ab. In Zahlen: Fortuna entrichtet 2,9 Millionen Euro Miete, wovon die Betriebskosten von rund einer Million Euro wiederum bestritten werden. D.Live bekommt potenziell die Chance auf Vermarktungserlöse von 3,4 Millionen Euro - allerdings sind dort etwa Tribünen enthalten, die bislang nicht vermarktet werden konnten.