Streit um Arena in Düsseldorf: „Merkur Arena“ als Kompromiss?

Düsseldorf Die Spitzen von Fortuna und Stadt verhandeln. Geisel spricht heute mit Gauselmann.

Es gibt viel Gesprächsbedarf zwischen Fortuna Düsseldorf und Thomas Geisel. Kaum hatte der Oberbürgermeister das Teehaus beim Henkel-Renntag betreten, stand auch schon Reinhold Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender der Fortuna, neben ihm. Zwar ist der offizielle Krisengipfel erst am Donnerstag, aber bereits am Sonntagnahmittag wurden wichtige Fragen erörtert.

Es ging um die strittigen Vermarktungsrechte der Arena, aber auch das Namenssponsoring. „Merkur Spielarena“ ist bei Fortuna als Hauptnutzer auf keine Begeisterung gestoßen, denn die Erstligisten wollen nicht so gerne in einer Spielhalle auflaufen. Alternative: „Merkur Arena“, das hört sich besser an. Geisel kann sich die Alternative gut vorstellen, will in dieser Woche mit allen Beteiligten sprechen.