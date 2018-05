Düsseldorf: Streit um Affenskulpturen geht weiter

Düsseldorf Der nun millionenschwere Streit beim Landgericht um Affenskulpturen von Jörg Immendorff ging gestern weiter. Per Zivilklage geht die Schweizer Galerie St.Gilles mit der Immendorff-Witwe Oda Jaune seit Jahren gegen den Insolvenzverwalter der Achenbach-Kunstberatung vor.

Im Rahmen der Achenbach-Insolvenzen waren einst 70 Immendorff-Affen vom Verwalter in einem Lager gefunden und zur Versteigerung gebracht worden - obwohl die Galerie und die Künstler-Witwe auf ihre Eigentumsrechte pochten. So führte die Galerie an, dass die Bronzen in ihrem Auftrag gegossen worden seien, daher nicht zur Achenbach-Insolvenzmasse zählen dürften. Das hatte Achenbach als Zeuge bestätigt. Der Verkauf von zwei der Affenskulpturen war deshalb vom Landgericht bereits vor einem Jahr als "unerlaubt" eingestuft, den Klägern der Erlös von rund 50.000 Euro zugesprochen worden. Jetzt geht es um den unerwartet hohen Erlös, der für die übrigen 68 Bronze-Affen erzielt wurde: Mit insgesamt 1,657 Millionen Euro hatte weder Insolvenz-Verwalter Marc d'Avoigne gerechnet, noch hatten die Kläger einen solchen Erlös erwartet. Streit gibt es jetzt um die Verteilung der Millionen. So ist fraglich, ob die Galerie und die Immendorff-Witwe für jeden einzelnen Affen einen Eigentumsnachweis erbringen müssen - und welche der Firmen in dem verworrenen Achenbach-Geflecht als Besitzerin, aber niemals als Eigentümerin galt. Fraglich ist auch, ob und in welcher Höhe der Insolvenzverwalter für die Affen-Versteigerungen jetzt entschädigt wird. Bei Normalverkäufen solcher Skulpturen wären ebenfalls Provisionen fällig geworden, so sein Argument. Darin sind sich die Anwälte beider Seiten, von denen gestern niemand persönlich beim Prozesstermin anwesend war, grundsätzlich einig. Nur halten die Kläger eine Maximal-Provision von 15 Prozent für tragbar, die Gegenseite aber nicht. Ob und wann es dazu ein weiteres Urteil gibt, ist noch unklar. Die Richterin will die Sachvorträge der Parteien erst genau prüfen, bevor sie verkündet, wie es weiter geht.