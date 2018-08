Streit im Düsseldorfer Yachthafen, beteiligt war Showpianist Sacha Klaar

Bootsbesitzer dürfen ihre Yachten im Düsseldorfer Hafen nicht mehr als Luxusunterkünfte vermieten – auch nicht an Messegäste. Das ist das einzig greifbare Ergebnis der kuriosen Privatfehde einer Familie mit einem Showpianisten - sämtlich Yachtbesitzer.

Am Mittwoch musste sich das Landgericht damit befassen, ob Bootseigner Sascha Klaar (47) in einem Internetportal lobende Bewertungen von zwei Mietern seiner Yacht gefälscht haben könnte. Der Eigner der 20-Meter-Yacht „Melody“ bestritt das, aber eine früher befreundete Familie warf ihm einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht vor. Erst auf Vorschlag des Gerichts haben beide Seiten den Streit beigelegt.

Der Streitwert (entscheidend für die Höhe der jetzt fälligen Gerichts- und Anwaltsgebühren) wurde auf 8000 Euro reduziert – und jede Seite trägt nun die Hälfte davon, der Streit ist damit beigelegt. Was zunächst an das Hornberger Schießen erinnert, führte aber zur einschneidenden Neuerung für viele weitere nicht an dem Streit Beteiligte. Als die Hafenverwaltung von der Eifersüchtelei der Yachtbesitzer erfuhr, verfügte sie, dass nun kein Boots-Eigner mehr seine Yacht für Übernachtungen vermieten darf.