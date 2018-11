Warnstreik am Flughafen: Eurowings streicht 56 Flüge von und nach Düsseldorf

Düsseldorf Der Tarifkonflikt bei Eurowings hat am Dienstag die Planungen von zahlreichen Urlaubern und Geschäftsreisenden durcheinandergebracht. Am Düsseldorfer Flughafen sind bis zum Nachmittag 56 Flüge ausgefallen, weil Eurowings-Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt haben.

Der Tarifkonflikt bei Eurowings hat am Dienstag Hunderte Passagiere der Lufthansa-Tochter ausgebremst. Laut Angaben der Website des Düsseldorfer Airports sind insgesamt 56 Flüge von dem Warnstreik betroffen. Die Zahl liegt damit deutlich über dem, was die Airline selbst angegeben hatte: Eurowings hatte am Montagabend lediglich von 18 Flugausfälle gesprochen. Am Dienstagvormittag sprach eine Pressesprecherin von Eurowings von einer „mittleren zweistelligen Zahl“.