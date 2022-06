Uniklinik-Streik : Verdi ruft zu Demonstration in Düsseldorf auf

Ein Demonstrant in Düsseldorf trägt eine Kopfbedeckung, an der ein Zettel mit der Aufschrift „Tarifvertrag Entlastung“ angesteckt wurde. (Archiv) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Düsseldorf Die Streiks an den sechs Unikliniken in NRW gehen mittlerweile in die siebte Woche. Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu einem landesweiten Streik in Düsseldorf aufgerufen.

Im Arbeitskampf an den sechs Universitätskliniken Nordrhein-Westfalens hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erneut zu einer zentralen Demonstration aufgerufen. Rund 1000 streikende Klinikbeschäftigte würden am kommenden Freitag (10. Juni) in Düsseldorf am Ort der Koalitionsverhandlungen und am NRW-Finanzministerium demonstrieren, teilte Verdi mit.

Der Demonstrationszug startet um 10.30 Uhr am DGB-Haus, dann folgt ab 11 Uhr ein Zug durch die Innenstadt und schließlich um 12.30 Uhr eine Abschlusskundgebung im Hofgarten.

Als Hauptredner werde ihr Bundesvorsitzender Frank Werneke sprechen. Die Gewerkschaft fordert „die Einhaltung des Wahlversprechens der NRW-Landesregierung“, einen Entlastungstarifvertrag zu finanzieren. Die Streiks an den sechs Unikliniken gehen mittlerweile in die siebte Woche.

Verdi setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal an den Unikliniken in NRW ein. Ein „Knackpunkt“ in den Verhandlungen sei die Entlastung im nicht-pflegerischen Bereich. Den Arbeitgebern wirft die Gewerkschaft eine Hinhaltetaktik vor.

