Streik in Düsseldorf Kitas geschlossen, die Rheinbahn fährt nicht

Viele Eltern bekamen bereits am Dienstag Informationen zum Streik, damit sie sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern können. „Wir bestreiken ja nicht die Eltern, sondern die öffentlichen Arbeitgeber“, so Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Auch bei den Bädern kam die Information früh an. „Wir gehen davon aus, dass wir kein Bad öffnen“, hieß es aus der Zentrale am Nachmittag. Im Rathaus hatte man zunächst damit gerechnet, nicht allzu stark betroffen zu sein, musste sich dann aber neu aufstellen.