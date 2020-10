Warnstreik in Düsseldorf : Streik trifft am Dienstag Rheinbahn, Awista und die Kitas

Streik trifft am Dienstag Rheinbahn, Awista und die Kitas

Warnstreik in Düsseldorf

DIe Busse fahren am Dienstag wieder nicht. Foto: picture alliance / dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Am Dienstag bleiben die Mülltonnen wieder stehen, der Wildpark ist geschlossen, die Umweltspur wird freigegeben. Verdi rechnet mit 2500 Streikenden in Düsseldorf.

(ale) Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag sämtliche Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in NRW und auch in Düsseldorf zum Warnstreik aufgerufen. Das heißt konkret: Die Busse und Bahnen der Rheinbahn kommen den zweiten Tag in Folge nicht, die Umweltspur auf der Werstener Straße wird deshalb erneut für den Autoverkehr freigegeben.