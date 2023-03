Streik im öffentlichen Dienst Mülltonnen in Düsseldorf werden nicht geleert

Außerdem werden in Düsseldorf auch Entsorgungsbetriebe bestreikt. Von Donnerstag bis Samstag werden die Mülltonnen nicht geleert. Erhebliche Auswirkungen wird der Streik in der Reinigung der Düsseldorfer Altstadt am Wochenende haben, schätzt Verdi. Demnach beteiligen sich auch die Beschäftigten der Stadtwerke Düsseldorf sowie die Stadtentwässerung in Düsseldorf am Freitag erneut am Arbeitskampf.