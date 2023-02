Kitas in Düsseldorf blieben geschlossen Streik führt zu langen Schlangen an Taxiständen

Weil sich auch Mitarbeiter der Bürgerbüros an dem Streik beteiligten, mussten die Standorte in Gerresheim, Eller und Kaiserswerth geschlossen werden. An den übrigen Standorten konnte der Dienstbetrieb mit kleineren Einschränkungen aufrechterhalten werden, so die Stadt. Seit 14.30 Uhr ist zudem der Betrieb des Sportparks Niederheid eingestellt, der Wildpark hatte seine Tore gar nicht erst geöffnet. „Während die Rheinbahn am morgigen Mittwoch weiterhin von Warnstreiks betroffen sein wird, sind für die Stadtverwaltung bisher keine weiteren Aktionen angekündigt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.