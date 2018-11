Warnstreik in Düsseldorf: Eurowings streicht 56 Flüge

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen haben erste Eurowings-Mitarbeiter im Rahmen eines Warnstreiks ihre Arbeit niedergelegt. Insgesamt fallen bis zum Nachmittag 56 Flüge aus.

Laut Angaben der Website des Düsseldorfer Airports sind insgesamt 56 Flüge von dem Warnstreik betroffen. Die Zahl liegt damit deutlich über dem, was die Airline selbst angegeben hatte: Eurowings hatte am Montagabend lediglich von 18 Flugausfälle gesprochen. Am Dienstagvormittag sprach eine Pressesprecherin von Eurowings von einer „mittleren zweistelligen Zahl“. Die endgültige Zahl könne erst am Mittag bekannt gegeben werden.