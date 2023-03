Streik in Düsseldorf Befürchtetes Verkehrschaos bleibt aus

Düsseldorf · Die Menschen in Düsseldorf waren am Montag offenbar gut auf den Streik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln eingestellt. In der Stadt war nicht viel los, teilweise war es gespenstisch still und leer.

27.03.2023, 13:41 Uhr

16 Bilder Der Megastreik am Montag in Düsseldorf 16 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Philip Zeitner