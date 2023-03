Rheinbahn in Düsseldorf Diese Busse sollen am Freitag trotz Streiks fahren

Doch nicht nur Kitas waren von dem Ausstand betroffen, insgesamt beteiligten sich in den Ämtern und Instituten der Stadtverwaltung Düsseldorf 448 Mitarbeitende an den Warnstreikaktionen. Laut Stadt nahmen 23 in den Bürgerbüros Beschäftigte an dem Streik teil. Daraufhin blieben die Standorte in Rath und Gerresheim geschlossen. In den übrigen Bürgerbüros konnte der Dienstbetrieb mit kleineren Einschränkungen aufrechterhalten werden. Ganztägig geschlossen blieben der Sportpark Niederheid und der Wildpark.