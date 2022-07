Streik der Geldboten : Wird in Düsseldorf das Bargeld knapp?

An manchen Geldautomaten könnte das Bargeld knapp werden. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Düsseldorf Ein Schild an einem Geldautomaten in Wuppertal weist darauf hin, dass es dort möglicherweise kein Bargeld mehr gibt. Grund sei ein Streik der Geldboten. Wie ist die Situation in Düsseldorf? Wir haben bei verschiedenen Banken nachgefragt.