Streik an Uniklinik Düsseldorf: Keine Lösung in Sicht

Keine Lösung für Streik an Düsseldorfer Uniklinik in Sicht

Ein Rettungswagen fährt an der Uniklinik Düsseldorf vorbei (Archiv). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Klinik sind gescheitert. Für die Klinik wird das zum finanziellen Problem.

Für den seit Wochen andauernden Streik des Pflegepersonals am Uniklinikum Düsseldorf ist weiter keine Lösung in Sicht. Die Uniklinik erklärte, die Gewerkschaft Verdi habe ein Angebot über 100 zusätzliche Pflegekräfte und eine Vereinbarung mit dem örtlichen Personalrat abgelehnt. „Ich kann absolut nicht verstehen, warum Verdi dieses Angebot ablehnt“, sagte der Kaufmännische Direktor, Ekkehard Zimmer. Die Gewerkschaft hatte in früheren Mitteilungen 200 neue Pflegekräfte als angemessen bezeichnet.