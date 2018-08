Streik an der Uniklinik Düsseldorf: Mitarbeiter-Demonstration

Düsseldorf Sie fordern mehr Arbeitskräfte in den Kliniken und einen Tarifvertrag für die Tochterunternehmen. Dafür legten am Dienstag etwa 400 Beschäftigte der Universitätskliniken Essen und Düsseldorf die Arbeit nieder.

Morgens ist es ruhig auf dem Marktplatz in der Altstadt. Ein paar Herren im Anzug betreten das Rathaus, eine Gruppe niederländischer Senioren nimmt an einer Stadtführung teil. Doch dann erscheint im Schritttempo und mit Blaulicht ein Polizeiauto. Dahinter marschieren etwa 400 Menschen mit Pfeifen und Sprechchören. „Mehr von uns ist besser für alle“, rufen sie immer wieder.

Seit Wochen prangern die Beschäftigten der Düsseldorfer Uniklinik ihre Arbeitssituation an. „Früher habe ich mit sieben Kollegen gearbeitet, heute bin ich allein – bei gleicher Arbeit“, erzählt zum Beispiel Lawrence Dlangamandla, Assistent in der Radiologie. Auch Pflegerin Christiane Angenendt fühlt sich überfordert: „Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man den Patienten nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken kann.“

Auch die Beschäftigten der Uniklinik in Essen traten am Dienstag in den Streik und demonstrierten vor dem Rathaus. Gewerkschaftssekretär Gerion Lasch hielt eine Rede vor den Klinik-Mitarbeitern. Es gehe ihnen, so Lasch, nicht um mehr Geld, sondern um mehr Personal. Die Unterbesetzung sei nicht nur in der Pflege massiv, auch andere Stellen in den Kliniken benötigten dringen Personal, sagt er.