Mehr Bewegung an Schulen : Neuer Trendsport erobert Düsseldorfer Pausenhöfe

Düsseldorf Der Sportactionbus bringt im Zuge der „Aktiven Pause“ Street Racket, eine Art Tischtennis ohne Platten, an die Schulen. Am Humboldt-Gymnasium spielen die Schüler schon eifrig.

Die moderne Gesellschaft fordert von beinahe jedermann hohe Flexibilität und Lernfähigkeit. Egal ob im Beruf oder in der Freizeit: Ohne ein Mindestmaß an Multioptionalität geht nichts mehr. Da ist Street Racket das ideale Freizeitspiel, denn jeder kann die Spielfelder selber gestalten und so je nach Alter, Teilnehmerzahl, Leistungsstärke und Kreativität anpassen. Egal, ob rund, eckig, über Kreuz, groß oder klein, alles ist erlaubt, nichts festgeschrieben. Deshalb empfiehlt es sich als Street-Racket-Spieler, neben Schläger und Ball auch ein Stück Kreide dabei zu haben, um das Spielfeld einzeichnen zu können. Street Racket ist ein Rückschlagspiel, das mit Holzschlägern und einem Ball gespielt wird. Eine neutrale Zone in der Feldmitte ersetzt das Netz.