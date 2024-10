Umbenennung sorgt für heiße Debatten Wird der Jürgensplatz nun doch nicht „Platz der Polizei“?

Die geplante Umbenennung des Jürgensplatzes in „Platz der Polizei“ ist kein Selbstläufer. Die Politiker in der Bezirksvertretung 3 (zuständig für Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe und Volmerswerth) sieht weiteren Beratungsbedarf. Das wurde in der Sitzung am Dienstagnachmittag so auch mit einer Mehrheit von zwölf zu sieben Stimmen beschlossen; die Vorlage damit an die zuständigen Gremien weitergeleitet.