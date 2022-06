An der Universiät Düsseldorf : Selma Meyer hat jetzt eine eigene Straße

Düsseldorf Zwischen Universität und Uniklinik wurde jetzt eine Straße nach der ersten Professorin für Kinderheilkunde benannt. Selma Meyer hatte in der NS-Zeit mit vielen Widerständen zu kämpfen, insbesondere mit Missgunst und Vorurteilen gegen sie als Frau und als Jüdin.

Mit einer Straßenbenennung auf dem Universitätscampus würdigten die Stadt Düsseldorf, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und das Universitätsklinikum Düsseldorf die Lebensleistung von Selma Meyer. Sie war die erste Professorin der Kinderheilkunde in Deutschland und die zweite Professorin der Medizin in Deutschland überhaupt. Der Teil der Universitätsstraße, der als Zufahrt zum heutigen Rektorat und dem UKD-Gelände dient, wurde jetzt in einem Festakt in Selma-Meyer-Straße umbenannt. Die Stadt, die Universität und das Klinikum setzten damit auf dem Campus, ihrem Schicksalsort, ein versöhnliches Zeichen gegen die Entehrung, Entrechtung und Enteignung Selma Meyers als jüdische Bürgerin Düsseldorfs.

Selma Meyer habilitierte vor genau 100 Jahren an der Medizinischen Akademie Düsseldorf, der Vorläuferinstitution der HHU und des Universitätsklinikums Düsseldorf. Sie wurde dort leitende Oberärztin der Kinderinfektionsklinik und zur außerordentlichen Professorin ernannt. Mit ihrer Forschung zu Infektionskrankheiten wurde sie international bekannt und zu einer Pionierin der Immunbiologie. Sie hatte in der NS-Zeit mit vielen Widerständen zu kämpfen, insbesondere mit Missgunst und Vorurteilen gegen sie als Frau und als Jüdin.

Das Neun-Euro-Ticket boomt – auch in NRW : Volle Züge am langen Wochenende erwartet

Neuer Brunnen in Düsseldorf : So charmant wie ein Wasserrohrbruch

Praktisch mittellos, floh Selma Meyer 1939 nach London, emigrierte 1940 in die USA, fing in New York wieder von vorne an und startete dort eine erfolgreiche zweite Karriere. Nach Deutschland kam sie nie wieder; sie starb als anerkannte Kinderärztin und Wissenschaftlerin 1958 in New York.