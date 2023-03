Strandhase aus Düsseldorf Die wohl kleinste Brauerei der Stadt

Martin Muth war einmal Chemiker, der mit Bier nicht großartig etwas zu tun hatte. Irgendwann begann er in der heimischen Küche als Hobbybrauer zu experimentieren und produzierte seine ersten 20 Liter Bier. Das ist nun rund fünf Jahre her, und aus den 20 Litern sind inzwischen 10.000 allein im vergangenen Jahr geworden. Und aus dem Chemiker ein echter Biersommelier – und längst experimentiert der 43-Jährige auch nicht mehr in der Küche in Bottrop, sondern in seinem Braulabor an der Birkenstraße in Flingern.